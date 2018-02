Jedan od najboljih košarkaša Bosne i Hercegovine Džanan Musa više nije stranac u ekipi Cedevite.

Džanan Musa / 24sata.info

Naš košarkaški dragulj dobio je sportsko državljanstvo Hrvatske, što je potvrdio i trener Jure Zdovc.



– Musa dobija igračko državljanstvo i više nije stranac, tako da je to odlična vijest. Ponajprije za mene kod postavki petorki na parketu – poručio je Zdovc.



– Ja sam jako sretan i zadovoljan zato što sam došao do već treće-četvrte sezone u Cedeviti. Dobio sam sportsko državljanstvo i više nisam stranac na hrvatskim parketima, tako da mi je drago što sam to ostvario – rekao je Musa .



(Avaz)