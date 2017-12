Crvena zvezda savadala je Megu Bemax u utakmici 13. kola ABA lige (85:90), a u redovima gostiju sjajnu partiju pružio je reprezentativac Bosne i Hercegovine, Aleksandar Lazić.

Crvena zvezda je prokockala 12 poena prednosti u prvoj četvrtini, tako da je Mega u drugu dionicu ušla sa +1. Gosti su u drugom periodu došli do prednosti, koja je u trećoj četvrtini rasla i do 22 poena.



Vremenom prednost Crvene zvezde se topila, a u finišu Mega je uspjela doći na pet poena zaostatka, međutim to je bilo sve što su uspjeli uraditi, te su poraženi na svom parketu sa 85:90.



Najefikasniji u poraženoj ekipi bio je reprezentativac Bosne i Hercegovine, Aleksandar Lazić, koji je ubacio 17 poena, a tome je dodao čak 15 skokova i asistenciju. Po 11 poena su dodali Mushidi, Sinovec i Fundić.



Crvenu zvezdu je do pobjede vodio Feldeine sa 24 poena, dva skoka i tri asistencije Rochestie je ubacio 14 poena, a Bjelica i Antić po 12.





