Četiri utakmice 12. kola košarkaške Eurolige odigrane su večeras, a Crvena zvezda je napravila čudesan preokret i slavila na gostovanju kod Valencije (82:86).

Foto: Agencije

Baskonia je savladala Andolu Efes (81:82). Domaći su imali prednost većim dijelom utakmice, a u samom finišu Baskonija je preokrenula i dobila sa pola koša razlike (81:82).



CSKA je bez problema pobijedila Maccabi Tel Aviv i tako opravdala ulogu velikog favorita. Rezultat je bio u egalu samo u prvoj dionici, a poslije su Rusi imali i +22, da bi na kraju slavili sa 101:86.



Panathinaikos je slavio protiv Milana (80:72). Gosti su u drugoj četvrtini imali prednost od 13 poena, ali su to u nastavku prokockali i poraženi su na gostovanju u Grčkoj.



Crvena zvezda je ostvarila čudesnu pobjedu protiv Valencije na gostovanju (82:86). Beogradski klub je vodio veći period prve tri četvrtine, a imali su i +11, međutim to su prokockali u nastavku.



U četvrtoj dionici Valencia je imala +13, ali Zvezda je odigrala fantastično. Napravili su seriju od čak 17:0, te su na kraju slavili sa četiti poena prednosti (82:86).



Feldeine je završio sa 26 poena i 10-10 sa linije slobodnih bacanja, a uz to je imao tri skoka i pet asistencija. Rochestie je dodao 13 poena, Antić je ubacio 10. U domaćem sastavu San Emeterio je ubacio 17, a Pleiss 13 poena.



(SCsport)