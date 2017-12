Legendarni košarkaš Michael Jordan je najbogatiji sportista svih vremena, objavio je ugledni magazin Forbes.

Arhiv / 24sata.info

Najbolji košarkaš svih vremena je do sada ukupno zaradio 1,85 milijardi dolara, a većina od toga su sponzorski ugovori.



Uz Jordana još četiri sportista su u životu zaradili više od milijardu dolara. To su golferi Tiger Woods (1,7), Arnold Palmer (1,4), Jack Nicklaus (1,2) te bivši vozač Formule 1 Michael Schumacher koji je zaradio tačno milijardu dolara.



Od aktivnih sportista najbogatiji je LeBron James koji je do sada u karijeri zaradio 730 miliona dolara, a iza su Cristiano Ronaldo (725), Roger Federer (675) i Lionel Messi (600).



Top 10 najbogatijih sportista svih vremena: 1. Michael Jordan (košarka, SAD) 1,85 milijardi dolara, 2. Tiger Woods (golf, SAD) 1,7 milijardi, 3. Arnold Palmer (golf, SAD) 1,4 milijarde, 4. Jack Nicklaus (golf, SAD) 1,2, 5. Michael Schumacher (Formula 1, Njemačka) 1 milijarda, 6. Phil Mikkelson (golf, SAD) 815 miliona, 7. Kobe Bryant (košarka, SAD), 800 miliona, David Beckham (nogomet, Engleska) 800 miliona, 9. Floyd Mayweather (boks, SAD) 785 miliona, 10. Shaquille O'Neal (košarka, SAD) 735 miliona.

(KLIX)