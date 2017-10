Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na startu nove sezone u Euroligi, u dramatičnoj utakmici protiv Žalgirisa u Kaunasu – 78:76.

Foto: 24sata.info

’Crveno-bijeli’ su odigrali veoma hrabro protiv litvanskog šampiona, ali im je u završnici falilo malo iskustva, sreće, ali i više raspoloženih igrača.



Šut za pobjedu nakon nekoliko hrabrih napada imao je Rochestie, koji je odlučio da sam završi posljednji napad, ali nije bio precizan i Žalgiris je slavio pred više od 14.000 gledalaca.



Gotovo čitav duel protekao je u "rezultatskoj klackalici", pa ni fenomenalne partije Pera Antića i Milka Bjelice nisu bile dovoljne za trijumf "nove" Zvezde.



Utakmica u Kaunasu počela je velikom borbom na obje strane – Zvezda je igrala sjajno u odbrani, ali nije uspijevala da to kruniše ispod protivničkog obruča. Povukli su dvojica najiskusnijih, Milko Bjelica i Pero Antić, dok je na drugoj strani obično poentirao Davies.



U prvoj četvrtini viđeno je samo 28 poena, da bi u drugoj obje ekipe bile mnogo raspoloženije u napadu. Feldeine se probudio u redovima ’crveno-bijelih’, ali je ponovo Bjelica imao glavnu riječ pod košem, dok je kod Žalgirisa nekoliko napada lijepo riješio Vasa Micić.



Bilo je očigledno da novajlijama aktuelnog srpskog i regionalnog šampiona fali iskustva u Euroligi, ali i pored toga srpski tim držao priključak.



Potpuno druga slika viđena je u nastavku – Zvezda je dodatno zategla odbranu, igrala pametno i nije trošila napade, pa i promašaji nisu bili ishitreni. Opet je odgovornost preuzeo Bjelica, a ekipa je velikom borbenošću nadoknadila greške u napadu i preokrenula.



U posljednjih 10 minuta izabranici Dušana Alimpijevića ušli su sa +4, ali je onda krenula serija rivala koju je pokrenuo Kevin Pangos. Mučio je protivničku odbranu, vezao sedam poena i domaćin je ekspresno došao do vođstva.



Nisu se davali ’crveno-bijeli’, smanjili su na posjed minusa tri i po minuta prije kraja, ali kada god je trebalo da prelome, popuštala im je koncentracija. Ulanovas je tada uspješno završio dva uzastopna napada, Antić je sjajnom trojkom spustio na -1, kada je ponovo Pangos poentirao kada je trebalo.



Srpski tim ostao je hrabar do kraja, Bjelica je nakon sjajne akcije postigao trojku, a onda je srpski tim imao sreće, pa je poslije izgubljene lopte i gledanja snimka Rochestie imao posljednji napad. Ipak, na već opisan način je promašio i Zvezda je novu sezonu u Euroligi počela porazom.



Spomenuti Bjelica i Antić su bili najbolji – Milko je postigao 18 poena i imao 2 skoka, dok je Pero dodao poen manje (3-5 za tri), uz 3 uhvaćene lopte. Rochestie je završio duel sa 10 poena i 7 asistencija, a Feldeine je postigao 8.



S druge strane, najefikasniji je bio Jankunas sa 15 poena, ali je definitivno heroj trijumfa bio Pangos koji je postigao 14 poena i upisao 3 asistencije, uz važnu rolu u posljednjoj četvrtini. Njih su pratili Ulanovas sa 11 i Davies i White sa po 10 poena.



U sljedećem kolu Zvezda dočekuje Barcelonu sljedećeg petka, dok Žalgiris istog dana gostuje Himkiju.





(24sata.info)