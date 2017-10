Dugogodišnji član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i član odbora Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) Mirsad Đonlagić podnio je ostavku na svoju funkciju u krovnoj košarkaškoj kući BiH.

Arhiv / 24sata.info

Kako je kazao u izjavi za Fenu, ostavku je najavio prošle godine a odluku nije promijenio jer ne vidi izlaz iz teške situacije u kojoj se nalazi Košarkaški savez BiH.



- Rad u košarci u Bosni i Hercegovini je postao nemoguća misija. To niko ne razumije, niko nas ne podržava. Privredni subjekti, politika, država i njene strukture su nezainteresovani za košarku i mislim da nema nikakvog smisla da nastavim trošiti svoje vrijeme, novac i autoritet na nešto što nikoga u ovoj zemlji ne zanima - rekao je Đonlagić.



Svoje stavove iznijet će na skupštini Saveza 24. novembra, a do tada će Savezu pomagati koliko može.



- Neka dođu neki drugi ljudi i pokušaju da rade, pa ćemo vidjeti kako i šta dalje. Želim da se nađe najbolje rješenje, ali zaista je teško. Bit ću na raspolaganju koliko mogu, a nastavit ću predstavljati BiH u FIBA-i do kraja 2019. godine - rekao je Đonlagić.



Pored Đonlagića, ostavke u Košarkaškom savez BiH navodno su podnijeli potpredsjednik Sejo Bukva i član UO-a Mevludin Delibašić.



Prethodno su ostavke podnijeli generalni sekretar Dubravko Barbarić i predsjednik Aleksandar Fulurija, a njihove pozicije u Savezu još nisu popunjene.



(FENA)