Košarkaši Igokee porazom su započeli novu sezonu u ABA ligi.

Prvak BiH je u susretu prvog kola regionalnog takmičenja večeras u Ljubljani nakon produžetka poražen od Olimpije sa 95:93 (21:13, 18:22, 23:18, 21:30, 12:10).



Susret je protekao u izjednačenoj igri, a domaći su do pobjede došli nakon dodatnih pet minuta. Veći dio meča slovenska ekipa je imala rezultatsku prednost, ali je Igokea nekoliko puta uspijevala da preokrene rezultat. U posljednjim sekundama regularnog dijela košem Radivojevića tim iz Laktaša uspio je doći do izjednačenja i izboriti produžetak.



Neizvjesnost je nastavljena i u produžetku u kojem su domaći ipak bili nešto prisebniji te došli do trijumfa.



Najbolji igrač Igokee bio je Desmond Washington sa 35 poena, šest skokova i četiri asistencije, dok su Olimpiju do pobjede vodili Hrovat i Morgan sa po 20 te Battle sa 16 poena.



Ostali susreti prvog kola odigrani su u protekla tri dana, a postignuti su sljedeći rezultati:



- petak:

Cedevita - FMP 74:67

MZT Skopje - Partizan 92:89



- subota:

Budućnost - Zadar 87:85



- nedjelja:

Mega - Cibona 95:88

Crvena zvezda - Mornar 88:77

