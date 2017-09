Duško Vujošević, selektor košarkaške reprezentacije BiH, objavio je juče širi spisak igrača na koje će računati u prve dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini protiv Rusije i Francuske. Na spisku nema previše iznenađenja, osim što su uz momke koji su iznijeli teret pretkvalifikacija tu imena igrača koji su zbog povreda propustili taj ciklus, a to su Andrija Stipanović, Elmedin Kikanović, Emir Sulejmanović, Milan Milošević, Miralem Halilović...

Siniša Kovačević / 24sata.info

Prvi put se na spisku našao dosadašnji juniorski reprezentativac Sani Čampara, koji od ove sezone nosi dres španske Palencije. Među pozvanima je i Nedim Buza, povratnik na košarkaške terene nakon teške povrede upravo u dresu reprezentacije BiH tokom kvalifikacija za “Eurobasket 2017“.



Siniša Kovačević, direktor košarkaške reprezentacije BiH, kaže ”ne vidim niti jedan razlog, osim eventualne povrede, da se svih 24 košarkaša sa spisak ne odazovu pozivu selektora Vujoševića”.



“Ono što je najvažnije jeste da je selektor Vujošević dobro i i da je sve u redu. Prošlog vikenda sam ga posjetio, a u svakodnevnom smo kontaktu, jer nam se bliži novembar i početak kvalifikacija. Dobro se oporavlja i raspoložen je, tako da sve teče kako treba“, kazao je Kovačević o zdravstvenom stanju bh. selektora nakon što mu je kao posljedica gangrene morao biti hirurški odstranjen prst lijevog stopala.



Kovačević ističe kako širi spisak nije konačan, prije svega, za izbor stranca koji će nositi dres BiH u kvalifikacijama za SP. Dodaje da Mirza Teletović i Jusuf Nurkić definitivno neće igrati, jer im to ne dozvoljavaju stroga pravila NBA lige.



“Amerikanac koji će biti bh. reprezentativac je odluka stručnog štaba i njegovih saradnika. Dakle, oni će odlučiti kojeg igrača žele i koji će biti pojačanje za ekipu. Nije to baš tako jednostavno, ima dosta igrača u opticaju, neka se imena već i spominju, ali treba se tu poklopiti dosta stvari. Tu je i procedura dobijana bh. državljanstva, jer KS BiH samo daje preporuku, a Ministarstvo civilnih poslova izdaje državljanstvo uz saglasnost Vijeća ministara BiH. Svi smo angažovani oko toga, ali kada će to ime definitivno biti poznato ne znam. U ovom trenutku čak ne mogu reći ni hoće li taj stranac igrati u novembru za BiH“, iskren je bio Kovačević, dodavši:



“Sa Nurkićem i Teletovićem nismo ni razgovarali o reprezentaciji, jer NBA pravila ne dozvoljavaju igračima da napuštaju klubove. Stoga bi bilo besmisleno uopšte pričati s njima o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.“



U bh. dresu bi konačno mogao debitovati Sulejmanović, bivši košarkaš Barcelone, danas Fuenlabrade, koji je ljetos imao problema sa povredama. No, na spisku nema Kenana Karahodžića, talentovanog košarkaša koji je iz beogradskog Partizana prešao u Oviedo.



“U utorak uvečer smo definitivno završili spisak. Sa nekim igračima sam redovno u kontaktu, sa nekima ne. U narednim danima ću razgovarati sa svima, pa i sa Sulejmanovićem. Ne vidim razlog zašto ne bi došao bilo koji od igrača, jedino opravdanje može biti povreda. Nema potrebe sa specijalno razgovaramo s bilo kim, osim standardnog razgovora oko zdravstvenog stanja i priprema. Jedno je sigurno nikoga nećemo moliti da igra za BiH“, poručio je Kovačević i naglasio:



“Karahodžić nije na spisku od 24 igrača. Iznjeću moje mišljenje o tom momku, a ne selektorovo, niti bilo koga iz stručnog štaba. On je toliko nekorektan prema nama, da ga ja, da sam selektor, nikada ne bih pozvao. Nije moj posao da pozivam igrače, ali imamo pravo na mišljenje.“



Prvu utakmicu grupe “E“ kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo bh. košarkaši odigraće 24. novembra u Sarajevu protiv Rusije. Ono što može predstavljati problem je malo vremena za pripreme.



“Imaćemo vrlo malo vremena za pripreme. Utakmica sa Rusijom je u petak 24. novembra, a vikend prije toga igra se redovno kolo u nacionalnim prvenstvima. Najvjerovatnije ćemo okupljanje zakazati u nedjelju, 19. novembra s tim da igrači koji taj dan imaju utakmicu mogu doći u ponedjeljak. Praktično će biti vremena samo za okupljanje i nekoliko treninga. U petak ćemo igrati sa Rusijom, a već u subotu otputovati za Francuske, gdje nas čeka novi duel u ponedjeljak“, rekao je Kovačević u razgovoru za Anadolu Agency (AA).



Osim BiH, Rusije i Francuske u grupi “E“ se nalazi još Belgija. Po prve tri reprezentacije iz svake od osam grupa plasiraće se u drugi krug kvalifikacija, gdje će formirati četiri grupe sa po šest timova. Na Svjetsko prvenstvo plasiraće se po tri prvoplasirane selekcije iz svake od četiri grupe. Prva runda kvalifikacija igraće se od novembra 2017. do jula 2018. godine, a druga runda od septembra 2018. do februara 2019. SP u Kini na programu je od 31. augusta do 15. septembra 2019. godine.



- Vujoševićev spisak -



Na spisku selektora Vujoševića nalaze se sljedeća 24 imena: Amar Gegić (Bayern Minhen), Darko Talić (Kakanj), Adi Zahiragić (Kakanj), Nemanja Gordić (Budućnost), Sani Čampara (Palencia), Džanan Musa (Cedevita), Edin Atić (AEK), Almir Hasandić (Sloboda), Nikola Gajić (Igokea), Adin Vrabac (Tenerife), Aleksandar Lazić (Mega Bemax), Nedžad Muratović (Sloboda), Milan Milošević (Promitheas Patras), Nedim Buza (Ostende), Obrad Tomić (Partizan), Draško Albijanić (Lovćen), Markus Lončar (Široki), Ismet Sejfić (Jeszberenyi KSE), Elmedin Kikanović (Monaco), Andrija Stipanović (Cedevita), Emir Sulejmanović (Fuenlabrada), Stefan Glogovac (Igokea), Njegoš Sikiraš (Fuenlabrada) i Miralem Halilović (Orleans).



(AA)