Bh. košarkaš i član NBA ligaša Portlanda Jusuf Nurkić radio je mnogo na svojoj fizičkoj spremi tokom ljeta kako bi se spremio za narednu sezonu, u kojoj očekuje da bude još bolji nego u prethodnoj.

Arhiv / 24sata.info

"Smanjenjem kilograma sam želio dobiti na brzini. Želim više igrati i brže trčati. Izgubio sam oko 16 kilograma, ali i dalje imam 122. I dalje sam snažan, snažniji nego ikada. Nikada u životu nisam bio u boljem stanju, mentalno i fizički, niti više fokusiran. Želim ostati u ovom klubu jer mislim da se nalazim na najboljem mjestu za mene. Sada je na mom menadžeru i čelnicima da se dogovore oko novog ugovora, jer to nije do mene", kazao je centar iz BiH.



On je prošle sezone nakon trejda iz Denvera za Mejsona Plamlija pružao sjajne partije u dresu tima iz Oregona. Na 20 mečeva prosječno je bilježio 15,2 poena.



On je iskazao zahvalnost Blejzersima na ukazanoj šansi.



"Bilo je teško doći u ovu poziciju, ali sam ponosan na sebe i sada čekam utakmice. Nemam šta da dokazujem, jer znam ko sam kada mi se pruži prava šansa. Ovdje sam je dobio i sretan sam što sam odabrao pravi tim", zaključio je popularni Juka, koji je tokom ljetne pauze radio i na šutu za tri poena, što nismo često imali priliku da vidimo da radi tokom dosadašnje karijere.



(Nezavisne)