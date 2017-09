Premda se slovenska javnost nadala da je promijenio odluku, najbolji igrač proteklog europskog košarkaškog prvenstva Slovenac Goran Dragić (31) potvrdio je kako završava reprezentativnu karijeru.

Goran Dragić / 24sata.info

"Ostvario sam ono što sam želio, osvojio sam zlatnu medalju i ovo je najbolje vrijeme za oproštaj od nacionalnog dresa", rekao je Dragić.



Ovaj 31-godišnji playmaker je u finalu predvodio Sloveniju do europske krune postigavši 35 koševa protiv Srbije.



Naglasio je kako zbog klupskih obveza u dresu Miami Heata neće moći pomoći Sloveniji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2019. godine.



"Svi smo imali tešku godinu bez pravog odmora, ali to je nešto teže u NBA-u, jer imamo najmanje 82 utakmice i stvarno mnogo putovanja. Prije svega, teško je ostati zdrav, ali također moraš biti i mentalno snažan. Ali jako sam sretan što mogu igrati košarku i raditi ono što me veseli. Jedino mi je žao što neću biti s reprezentacijom u studenom."





(FENA)