Košarkaši sarajevske Bosne Royal sutra će protiv njemačkog MHP Riesen Ludwigsburga igrati utakmicu prvog kola kvalifikacija za košarkašku Ligu prvaka.

Foto: 24sata.info

Sarajevskom kolektivu će to biti prva međunarodna utakmica u proteklih sedam godina, a ujedno i otvorenje nove košarkaške sezone u kojoj će ''studenti'' nastupati u domaćem prvenstvu, Kupu Bosne i Hercegovine, drugoj regionalnoj ABA ligi, te u kvalifikacijama za Ligu prvaka.



Aktuelne viceprvake BiH očekuje težak raspored odigravanja utakmica. Postoji mogućnost da će tokom sedmice igrati tri do četiri utakmice a sve će to s klupe nazirati novi trener Aleksandar Damjanović, koji je na klupi ''studenata'' zamjenio Dušana Gvozdića.



U izjavi za Fenu Damjanović naglašava da će utakmica protiv njemačkog tima biti specifična jer Bosna još nije u pravom takmičarskom ritmu, ali da će biti odlična provjera za ekipu.



- Sutrašnji meč će nam pokazati prednosti i nedostatke našeg tima. Igramo protiv kvalitetnog protivnika koji je prošle godine bio učesnik FIBA Lige prvaka, a sigurno da to želi i ove godine. Ovo je test za naše mlade igrače i veliki izazov da pokažu koliko mogu. Vjerujem da jedva čekaju utakmice i da će dati sve od sebe, a vidjećemo da li će to biti dovoljno za plasman u drugo kolo – izjavio je Damjanović.



Vjeruje da je organizacija klubova i liga najveća razlika između Bosne Royal i protivnika u kvalifikacijama, ali da uz voljni momenat, motivaciju i maksimalno zalaganje Bosna može savladati i finansijski moćnije protivnike od sebe.



- Na terenu košarka se igra pet protiv pet, tako da smo u tom segmentu svi podjednaki. Razlika između nas i naših protivnika u kvalifikacijama je organizacija i finansiranje liga, što je u većini zemalja Evrope mnogo bolje uređeno u odnosu na BiH. Zbog toga smo u startu u malom zaostatku, ali to nam nije nikakav izgovor - rekao je Damjanović.



Dodaje da će fokus ekipe u ovoj sezoni biti učešće u ABA 2. ligi i domaćem prvenstvu, gdje ''studenti'' mogu napraviti najbolje rezultate.



- Opredijelili smo se za ta dva takmičenja jer tu možemo napraviti najbolje rezultate, a morali smo odrediti ciljeve zbog velikog broja utakmica i teške sezone koja nas očekuje. Sigurno nećemo zapostaviti Kup BiH i Ligu prvaka, gdje ćemo dati najviše što možemo. Nadamo se da možemo prikazati dobre igre u ABA 2. ligi, ali ne možemo ništa obećavati dok ne vidimo snagu svih protivnika koji se pojačavaju za to takmičenje - zaključio je Damjanović.



Ludwigsburg je u prošloj sezoni Lige prvaka dospio do četvrtfinala, gdje je poražen od viceprvaka takmičenja, turskog Banvita. Titulu prvaka osvijala je španska ekipa Tenerife, koja je potencijalni protivnik Bosne u grupi B, ukoliko bi ''studenti'' uspjeli izboriti plasman u tu fazu takmičenja.



Direktan plasman u regularnu sezonu košarkaške Lige prvaka ostvarila su 24 tima, dok će osam ekipa svoje mjesto izboriti kroz kvalifikacije. Ukoliko savladaju Nijemce, košarkaši Bosne u drugom kolu će igrati protiv rumunskog Cluja, dok pobjednika drugog kola u trećem očekuje belgijski Brussels.



Pobjednik trećeg kola u Ligi prvaka će nastupati u grupi B, gdje su voljom žrijeba već plasirane ekipe Gazieantep, Chalon, Tenerife, Neptunas, Ventspils i PAOK.



Utakmica između Bosne Royal i Ludwigsburga će biti odigrana sutra u 18.30 sati u KSC Skenderija, a revanš je na rasporedu 21. septembra u Ludwigsburgu.

(FENA)