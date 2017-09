Košarkaši Španije osvojili su treće mjesto na Evropskom prvenstvu čija završnica se igra u Istanbulu.

Foto: Anadolija

Španci su u "malom" finalu u "Sinan Ardem" Areni pobijedili selekciju Rusije sa 93:85 i četvrti put došli do bronzane medalje na evropskim prvenstvima.



Tokom cijele utakmice branitelji naslova iz 2015. imali su prednost koja je na kraju prvog poluvremena iznosila 17 poena.



U drugom poluvremenu Rusi su zaigrali mnogo bolje, i to bez prvog strijelac Alekseja Šveda, te se u finišu u potpunosti vratili u igru smanjivši zaostatak na svega dva poena. No, Španci nisu dozvolili potpuni preokret te s pet poena u seriji vratili sigurnu prednost, a ubrzo ponovo otišli na dvocifrenu razliku.



Najefikasniji u selekciji Španije bili su braća Gasol, Pau sa 26 poena i deset skokova te Marc sa 25 poena.



U selekciji Rusije najefikasniji su bili Aleksej Šved s 18 poena i Timofej Mozgov sa double-double učinkom od 14 poena i 10 skokova.



U velikom finalu večeras od 20.30 sati igraju selekcije Srbije i Slovenije.



(FENA)