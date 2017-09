Selektor slovenačke košarkaške reprezentacije Srbin Igor Kokoškov poručio je da kolega sa klupe Srbije Aleksandar Ðorđević riječima da je Slovenija favorit želi da "zamaskira" situaciju, ali da ne može da ga "prevari" uoči finala prvenstva Evrope u Istanbulu.

"Suštinski je to nebitno, znam šta je rekao novinarima, a šta u svlačionici. Mi ne čitamo medije, normalno da postoji rezerva i poštovanje prema protivniku, ali siguran sam da je na zatvorenom sastanku rekao 'Daj da pregazimo ove Slovence' i zato ne može da me prevari", uz osmijeh je naveo Kokoškov novinarima u Turskoj.



On je otkrio da mu je Ðorđević bio košarkaški idol, uz Dražena Petrovića.



"Velika stvar za evropsku i srpsku košarku je da je Ðorđević ostao u tom sportu, imam veliko poštovanje za njega kao čovjeka, igrača i trenera. Za mene lično sutra je festival košarke, zato se i bavim ovim poslom".



Kokoškov priznaje da Ðorđević ima mnogo veće iskustvo od njega pošto se prvi put susreće sa finalom na velikom takmičenju.



"Ðorđević ima mnogo veće iskustvo od mene, kao igrač i kao trener, u ovakvim situacijama. Njegova harizma i znanje donose veliki kvalitet Srbiji, ja to iskustvo nemam jer se nalazim pred prvim finalom na Evropskom prvenstvu, ali ne racionalizujem mnogo ovaj momenat, imam istu pripremu i pristup, želim da se usredsredimo na male stvari i ne čitamo medije kako bi glava bila čista".



On je dodao da samo energija i motiv neće biti dovoljni, već i da se odigra kvalitetno, šuterski raspoloženo kao protiv Litvanije i Španije.



Finale EP između Srbije i Slovenije igra se sutra od 20.30 u dvorani Sinan Erdem.







