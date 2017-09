Cijela Slovenija slavi svoje košarkaše koji su pobjedom protiv Španije (92:72) ostvarili najveći uspjeh u istoriji plasiravši se u finale Eurobasketa 2017. Tvorac slovenačkog čuda je Igor Kokoškov (45), srbijanski trener koji je veći dio karijere proveo kao asistent u NBA ligi.

Foto: AA

Prema riječima Mateja Erjaveca, predsjednika Košarkaškog saveza Slovenije za dolazak Kokoškova na klupu “zmajčeka“ najzaslužniji je bivši reprezentativac Radoslav Nesterović.



“Počelo je s idejom da se upoznamo sa Kokoškovim i malo porazgovaramo. Od tada sam vidio da je to pravi smjer. Bez Nesterovića ne bi išlo, jer je to bila njegova ideja, samo je predložio, a potom smo zajedno odlučili. Rezultat je sjajan“, kazao je Erjavec.



Kokoškov je trenerski karijeru počeo sa 21 godinom u OKK Beograd, potom je kratko radio sa mladim naraštajima Partizana, a onda se otisnuo u Sjedinjene Američke Države. Počeo je kao asistent u koledž timu Missouri, a nastavio u NBA timovima Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magis i sada Utah Jazz. Paralelno je 2004. i 2005. godine bio pomoćnik Željku Obradoviću na klupi selekcije Srbije i Crne Gore, a potom je 2007. postao selektor Gruzije koju je vodio do 2015. Na klupu Slovenije sjeo je 2016. godine.



Slovenija će se za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvo, čija se završnica igra u Istanbulu, sastati u nedjelju u 20.30 sati sa Srbijom.





(AA)