Bogdan Bogdanović, najbolji košarkaš Srbije, rekao je da je presrećan zbog plasmana u finale Eurobasketa.

Bogdan Bogdanović / 24sata.info

Srbija je savladala Rusiju rezultatom 87:79 i boriće se za zlatnu medalju u Istanbulu protiv Slovenije, u nedjelju od 20.30.



Bogdanović je bio prva figura meča jer je postigao 24 poena, uz 3 skoka i 4 asistencije, a na kraju mu je čestitao i najbolji ruski igrač Aleksej Šved, koji je odigrao nestvarno prvenstvo.



"On mi je rekao: 'Ti si lud'. Odgovorio sam mu: 'Majstore, na svakoj utakmici daješ po 30 poena'. Ali bitno je ko je prošao u finale", rekao je Bogdanović.



Kada se rezultat lomio, stvari u svoje ruke preuzeo je novi igrač Sacramenta. Prvo je minut i po prije kraja postigao veoma važnu trojku, a onda minijaturom definitivno riješio pitanje pobjednika



"Vjerovao sam do kraja. Kažem da stalno to radim na treninzima. Promašio sam neke otvorene šuteve i onda pogodim taj najteži. To je košarka, takav sam i ja", dodao je Bogdan.





