Trofejni stručnjak Bogdan Tanjević nije više selektor reprezetacije Crne Gore, saopšteno je iz Košarkašog saveza Crne Gore.

Bogdan Tanjević / 24sata.info

Navodi se da je Tanjević odlučio da se povlače sa te funkcije i završavi profesionalnu trenersku karijeru.



"Košarkaški savez Crne Gore izražava veliku zahvalnost proslavljenom stručnjaku Tanjeviću koji je kao veliki trener proslavio našu državu, a posebnu zahvalnost dugujemo mu za njegovo angažovanje u posljednje tri godine tokom kojih je dao veliki doprinos uspostavljanju sistema u trenerskoj organizaciji, kao i rezultatima A tima i mlađih reprezentativnih selekcija", navodi se u saopštenju.



Naglašava se da će Tanjević ostati na čelu trenerske organizacije i sa te pozicije doprinijeti daljoj afrimaciji crnogorske košarke i edukaciji mladih crnogorskih trenera.



Tanjević je kormilo crnogorske reprezentacije preuzeo 30. oktobra 2015. godine.



Prethodno je privremeno predvodio crnogorsku reprezentaciju na Igrama malih zemalja na Islandu i sa njom osvojio zlatnu medalju. U crnogorsku košarku vratio se sredinom novembra 2013. godine kada je izabran za predsjednika Udruženja košarkaških trenera Crne Gore.



Bio je četvrti crnogorski stručnjak od sticanja nezavisnosti. Prije njega tu funkciju obavljali su Duško Vujošević, Dejan Radonjić i Luka Pavićević.



Tanjević je predvodio Tursku na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, ali je nakon rane eliminacije podnio ostavku. To je bio njegov drugi mandat na klupi Turske, koju je predvodio od 2004. do 2010. godine, kada je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu.



On je tokom karijere bio trener sarajevske Bosne, sa kojom je osvojio Kup šampiona 1979. godine. Vodio je italijanske klubove Juve Kazerta, Stefanel, Olimpija Milano i Virtus Bolonja francuske ekipe Limož i Asvel, podgoričku Budućnost i turski Fenerbahče.



Kao selektor, pored Turske, vodio je selekcije SFR Jugoslavije i Italije sa kojom je osvojio EP u Francuskoj 1999. godine.





(AA)