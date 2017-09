Košarkaška reprezentacija Španije prvi je polufinalista Eurobasketa nakon pobjede nad Njemačkom rezultatom 84:72.

Foto: FIBA

Meč je bio izuzetno uzbudljiv i otvoren u prvom svom dijelu, pošto su se Nijemci odlično držali i nisu dozvoljavali favoritu da se odlijepi rezultatski. Naprotiv, u prvom poluvremenu imali su vodstvo, ali se Gasol i družina nisu predavali do treće četvrtine kada su napravili izuzetnu seriju i prelomili rezultat.



Serijom 12:0 Španci su došli do sigurnog vodstva koje su do kraja povećavali i dostigli dvocifrenu prednost.



Španci će u polufinalu igrati sa boljim iz duela Slovenija-Latvija.





(SCsport)