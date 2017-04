Košarkaši Chicago Bullsa priredili su iznenađenje pobijedivši na gostovanju vodeću momčad Istoka Boston Celticse 106-102 u susretu prvog kruga doigravanja NBA lige.

Foto: 24sata.info

Na ostalim terenima slavili su favoriti. Golden State je bio bolji od Portlanda sa 121-109, Houston je nadigrao Oklahoma City 118-87, dok je Washington još sinoć porazio Atlantu 114-107.



Za Boston je nastupio Isaiah Thomas premda je dan ranije u prometnoj nesreći izgubio 22-godišnju sestru.



Chyna J. Thomas je poginula u prometnoj nesreći u Tacomi u američkoj saveznoj državi Washington. Thomasova sestra stradala je nakon što je izgubila kontrolu nad vozilom i zabila se u stup pokraj autoceste te na mjestu preminula.



Nagađalo se hoće li najbolji igrač Bostona uopće nastupiti, no 28-godišnji branič je smogao snage i zaigrao je.



"Isaiah je čudesna osoba i igrač. Premda ga je sestrina smrt iznimno pogodila zaigrao je i bio je jedan od najboljih igrača utakmice", kazao je trener domaćeg sastava Brad Stevens.



Thomas je sa 33 koša bio najefikasniji igrač utakmice, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu.



Bullsi nisu imali previše respekta, odigrali su sjajno i zasluženo slavili.



"Bili smo dobri u svim segmentima igre. Bila je ovo možda i naša najzrelija utakmica ove sezone. U najvažnijem trenutku smo odigrali sjajno," kazao je Jimmy Butler sa 30 koševa prvi strijelac Chicaga. Bobby Portis je postigao 19 koševa uz devet skokova, dok je Robin Lopez dodao 14 koševa i 11 skokova.



"Iznimno sam zadovoljan kako smo igrali, posebno u obrani. Imali smo skoro 20 skokova više (53-36)," dodao je strateg pobjedničkog sastava Fred Hoiberg.



Kod Bostona više od 10 koševa zabili su još Al Horford (19) i Avery Bradley (14). Druga utakmica na rasporedu je 18. travnja ponovo u Bostonu.



Na ostalim terenima slavili su favoriti. Golden State je bio bolji od Portlanda sa 121-109, Houston je nadigrao Oklahoma City 118-87, dok je Washington još sinoć porazio Atlantu 114-107.



Aktuelni doprvaci su poveli protiv Portlanada 1-0, no tek su u zadnjoj četvrtini slomili Trail Blazerse. Na poluvremenu je bilo 56-56, a na koncu treće četvrtine 88-88. Posljednju dionicu domaćin je dobio 33-21 za konačnih 121-109.



"Portland je odigrao odlično veći dio utakmice. Sjajno su pogađali, no u posljednjoj četvrtini je proradila naša obrana," kazao je Stephen Curry koji je ubacio 29 koševa uz pet skokova i četiri asistencije. Kevin Durant je bio najefikasniji sa 32 koša i 10 skokova, dok je Draymond Green ubacio 19 koševa uz 12 skokova. Goste su predvodili C.J. McCollum koji je ubacio 41 koš uz osam skokova, te Damian Lillard sa 34 koša.



Druga utakmica je 19. aprila ponovo u Oracle Areni u Oaklandu.



Houston je slavio protiv Oklahome pobijedivši 118-87, a u dvoboju kandidata za MVP nagradu James Harden je bio uspješniji od Russella Westbrooka. Gosti su dobro držali u prvom poluvremenu nakon kojeg su imali pet koševa viška (59-54). Međutim, u nastavku susreta domaćin je ubacio u brzinu više i drugo poluvrijeme dobio 26 koševa razlike.



Houston su predvodili Harden sa 37 koševa, devet asistencija i sedam skokova, te Patrick Beverley sa 21 košem i 10 skokova. "Gospodin triple double" je predvodio goste sa 22 koša, 11 skokova i sedam asistencije, no Westbrook je promašio čak 17 od 23 šuta iz igre, te izgubio devet lopti.



Druga utakmica je 19. aprila ponovo u Houstonu.



Washington je još sinoć pobijedio Atlantu 114-107 i u seriji na četiri pobjede poveo 1-0. Gosti su bolje otvorili utakmicu. Vodili su nakon prve četvrtine 29-25, a na poluvremenu 48-45. Međutim, Washington je u trećoj dionici okrenuo rezultat nakon što je taj dio igre dobio 10 razlike (38-28). U posljednjoj četvrtini domaćin je obranio prednost za konačnih 114-107.



U redovima Wizardsa najefikasniji su bili John Wall sa 32 koša i 14 asistencija, Bradley Beal sa 22 koša, te Morkieff Morris sa 21 košem i sedam skokova.



Goste su predvodili Dennis Schroder sa 25 koševa i devet asistencija, te Paul Millsap sa 19 koševa.



Druga utakmica na rasporedu je 19. aprila ponovo u Washingtonu.

(FENA)