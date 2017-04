Navijači Dallas Mavericksa mogu odahnuti Dirk Nowitzki još nije spreman za penziju i odigrat će 20. sezonu za jedinu NBA tim čiji je dres nosio otkako su ga Milwaukee Bukcsi na draftu 1998. godine poslali u Teksas u zamjenu za NBA prolaznika Roberta Taylora.

"Kad sam prošlog ljeta potpisao novi dvogodišnji ugovor, moja je namjera bila igrati još dvije godine", izjavio je 39-godišnji njemački košarkaš, najzaslužniji što je Dallas 2011. godine stigao do jedinog NBA naslova te od 2000. godine ove sezone tek drugi put ostao bez doigravanja.



To ne mora nužno biti loša stvar za Maverickse i Nowitzkog, koji će ovako imati još malo više vremena za odmor i pripremu za sljedeću NBA sezonu.



Nowitzki je ove godine učestvovao u 54 utakmice u kojima je imao prosjek od 14,2 koša, 6,5 skokova i 1,5 asistencija, a najveći trenutak doživio kad je početkom marta, na utakmici protiv Los Angeles Lakersa, postao tek šesti igrač u NBA historiji koji je postigao više od 30.000 koševa i pridružio se velikanima Wiltu Chamberlainu, Kareemu Abdul-Jabbaru, Michaelu Jordanu, Karlu Maloneu i Kobeju Bryantu.



No, to da će se "Plavi anđeo" vratiti u Dallas za sljedeću sezonu nije jedina dobra vijest za navijače Mavsa i fanove Dirka Nowitzkog.



"Ako se ovako dobro budem osjećao na kraju sljedeće sezone, mislim da bih mogao odigrati još jednu sezonu. To ostaje otvoreno. No, tu ću odluku donijeti nakon razgovora s porodicom, Markom Cubanom i ostalima da vidimo što je razumna odluka za klub i za mene", poručio je Nowitzki.

