Jusuf Nurkić, iako zbog povrede pauzira već desetak dana, i dalje je u žiži interesovanja američke sportske javnosti.

Micah Adams, novinar ESPN-a, najpoznatijeg sportskog medija u Sjedinjenim Državama, napravio je listu igrača koji su najviše napredovali nakon ovogodišnjeg trejda. Na vrhu tog spiska, nazvanog “Biggest Risers”, nalazi se – Jusuf Nurkić – i to ispred imena kao što su DeMarcus Cousins i Buddy Hield.



Adams zaključuje kako je div iz Živinica dramatično popravio vlastitu statistiku i igru od prelaska u Portland Trail Blazers, puno više nego što je to učinio Hield nakon prelaska iz New Orleansa u Sacramento, odnosno Cousins nakon trejda u suprotnom smjeru relacije Kings – Pelicans.



Istina, Cousins ima trenutno nešto bolje brojke od Nurkića, ali nije ostvario tako velik napredak, poput centra reprezentacije BiH.



“Zanimljivo i da je Jusuf Nurkić jedan od svega tri NBA superstara koji su, generalno gledano, u zadnje vrijeme znatno popravili vlastitu statistiku. Druga dvojica su Russell Westbrook i Paul George, jedina dva košarkaša, uz Nurkića, koji nakon All Star pauze igraju prosječno 36 minuta po utakmici, a koja su popravila prosjek poena, asistencija i skokova. Nurkić bi čak bolji od Cousinsa da je od početka sezone igrao u Portlandu, odnosno najmanje 36 minuta po meču”, govori Adams.



Novinar ESPN-a čak je konstatovao i da je Nurkićev trejd itekako koristio Portlandu, jer su Blazersi ostvarili 14 pobjeda sa njim u ekipi, u svega dva mjeseca.





(SCsport)