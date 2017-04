Luka Dončić tek je napunio 18, ali igra kao rutiner u najboljim godinama.

Luka Dončić

Jedan od najvećih talenata svjetske košarke briljira za Real, ali ne kako smo već ranije ove sezone isticali, u kadetskoj ili juniorskoj momčadi, nego u najjačoj konkurenciji, među seniorima u ACB i Euroligi, dakle najjačem nacionalnom i kontinentalnom klupskom natjecanju u Evropi.



Mladi slovenski playmaker već je potvrdio talent i ove sezone postao stalni član prve momčadi, a najnoviju predstavu kojom je oduševio navijače pružio je protiv stare mušterije i velikog Realovog rivala, baskijske Baskonije. Prije dva mjeseca razmontirao ju je u gostima u Euroligi, a sada je isto to ponovio u španskom prvenstvu, prenosi Index.



Real je vodio do pobjede 86:82 double-double učinkom, uz 15 koševa (šut 5/7 iz igre) i 13 skokova, što mu je uz četiri asistencije i jednako toliko ukradenih lopti, bilo dovoljno za valroizacijski indeks 32 i naslov MVP-a kola i derbija, u kojem je na parketu proveo pola sata, najviše od svih Realovih igrača.



Dončić je usprkos nježnim godinama vođa momčadi i to se vidi nakon par minuta utakmice. Donosi odluke i provodi ih u prijelomnim trenucima, a suparnici su na njemu napravili čak sedam prekršaja, od čega je onaj posljednji bio odlučujući. Budinger je Dončićev prodor 48 sekundi prije kraja okončao tako da je mladog Slovenca bacio u tribine. To je značilo nesportski prekršaj, dva slobodna bacanja, loptu sa strane i kraj nadanja Baskonije u preokret.



Sve ovo donijelo mu je ode navijača i španskih medija, ali cijelu špansku sportsku javnost oduševio je onim što tamošnji mediji nazivaju "asistencijom godine".



Krajem prvog poluvremena krenuo je u prodor s desne strane i tako na sebe navukao dva igrača, a obojicu je, kao i kompletnu protivničku petorku, tada izigrao potpuno neočekivanim dodavanjem iza leđa i od parket za Hunter, koji neometano zakucava, a 15 hiljada navijača u madridskoj Palacio de Deportes urla "Dončić NBA!"







(24sata.info)