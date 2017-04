Kapiten košarkaške reprezentacije BiH Mirza Teletović sinoć je pružio jednu od svojih najboljih partija u ovoj NBA sezoni.

Mirza Teletović / 24sata.info

Nažalost, to nije bilo dovoljno njegovom Milwaukeeju da izbjegne poraz na gostovanju u Indianapolisu. Domaći Pacersi od treće četvrtine su kontrolisali utakmicu (vodili i s 22 poena razlike) te na koncu slavili s rutinskih 104:89.



Teletović je bio drugi strijelac Bucksa, iza Giannisa Antetounkounmpa (25 poena), te je, uz izvrstan procenat šuta za tri poena (pogodio pet od osam pokušaja), zabilježio 15 poena, 3 skoka te po jednu ukradenu loptu i blokadu. S druge strane, Indianu je do trijumfa predvodio Paul George (23 poena, 10 skokova).



Pogledajte sve poene koje je Teletović sinoć postigao:



Portand Trail Blazersi, i dalje lišeni usluga povrijeđenog bh. centra Jusufa Nurkića, izašli su iz male krize (dva poraza zaredom) te su sinoć slavili protiv Minnesote, 105:98. U pobjedi su blistali Damian Lillard (22 poena, 9 skokova, 8 asistencija) i CJ McCollum (18 poena, 5 asistencija).



Ostali rezultati: Atlanta – Boston 123:116, Philadelphia – Chicago 90:102, Orlando – Brooklyn 115:107, New York – Washington 103:106.





