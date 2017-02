Odigrane su tri utakmice 21. kola košarkaške Eurolige, a prekinut je niz Crvene zvezde od sedam pobjeda, dok je Real Madrid upisao sedmu uzastopnu pobjedu.

Panathinaikos je savladao na gostovanju Galatasaray (79:84). Nakon nekoliko preokreta, krajem druge četvrtine grčki tim je došao do prednosti, koju nije ispuštao do kraja.



Dobru partiju u redovima Panathinaikosa pružili su James sa 18 i Singleton sa 15 poena. Najefikasniji u Galatasarayu bio je Nijemac Pleiss sa 15 poena, a jedan manje je ubacio Micov.



Real Madrid je upisao i sedmu uzastopnu pobjedu u Euroligi savladavši Baskoniju (71:79). Real je gotovo tokom cijelog susreta imao prednost, da bi se krajem trećeg perioda "odlijepio" i sigurno utakmicu priveo kraju.



Baskoniji nije pomoglo ni 20 poena Beauboisa, koji je bio najefikasniji na utakmici. Najraspoloženiji kod Reala bili su Dončić i Taylor sa po 16 poena, a 11 je dodao Ayon.



Anadolu Efes prekinuo je niz Crvene zvezde od sedam uzastopnih pobjede savladavši ih u Beogradu rezultatom 72:86. Rezultat je bio u egalu do kraja druge četvrtine kada je turski tim došao do prednosti i do kraja je samo povećavao.



Brown je ubacio 20 poena, a Thomas 17 u ekipi Anadolu Efesa, dok je kod Zvezde Simonović ubacio 17 poena, iako ga nije slušao šut za tri poena, gdje je imao učinak 1/6.







