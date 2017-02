Aleksandar Fulurija, predsjednik Košarkaškog saveza BiH potvrdio je za Anadolu Agency (AA) da je pred članovima Stručnog savjeta uoči današnje sjednice na kojoj su razmatrali imena kandidata za sve muške i ženske bh. selekcije bilo i ime proslavljenog trenera Svetislava Pešića.

Svetislav Pešić

No, dodao je da će Stručni savjet svoje prijedloge dostaviti Upravnom odboru, koji će se sastati do kraja februara i imenovati sve selektor državnih reprezentacija.



“Istovremeno su održane sjednice Stručnog savjeta i Upravnog odbora saveza. Oni su razgovarali o imenima kandidata za selektore svih selekcija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kakvi će biti njihovi prijedlozi još uvijek ne znamo i o imenima ne želimo za sada pričati. Mogu samo potvrditi da na današnjoj sjednici Upravni odbor nije razgovarao o toj temi“, kazao je Fulurija.



Ono što javnost treba znati, rekao je, jeste da Stručni savjet predlaže kandidate, a da Upravni odbor imenuje selektore.



"Prema ranijem dogovoru prije sjednice na kojoj će se odlučivati o tome ko su selektori bh. selekcija ne bi trebali izlaziti u javnost. Jedino sam zamolio sve članove Stručnog savjeta da detaljno razmotre sva imena kandidata. Mogu samo reći da je među njima bilo i ime Pešića, kao kandidata za selektora 'A' reprezentacije BiH“, naveo je Fulurija.



Upravno odbor danas je razmatrao i ostavku koju je dao Dubravko Barbaraić, generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH.



“Barbarić je dobio punu podršku Upravnog odbora i nije prihvatio njegovu ostavku. Uostalom ostavku generalnog sekretara ne može ni prihvatiti Upravni odbor, jer njega imenuje Skupština. Dakle, samo to tijelo ga može i razriješiti dužnosti, a naredna Skupština saveza održaće se u martu“, zaključio je Fulurija.



Posljednji selektor seniorske košarkaške reprezentacije BiH bio je Damir Mulaomerović, koji je podnio ostavku nakon neuspjeha u kvalifikacijama za “Eurobasket 2016“. Među kandidatima za njegovog nasljednika, osim Mulaomerovića, spominju se imena Senada Muminovića, Željka Lukajića i Josipa Pandže.





