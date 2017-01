Navijači Crvene zvezde uoči utakmice protiv grčkog Panathinaikosa u košarkaškoj Euroligi opet su razvili sramotnu zastavu s Vukovarom na srpskoj trobojnici.

Foto: Screenshot

Ali ovaj put otišli su korak dalje s gnusnim provokacijama, piše 24sata.hr.



Iznad transparenta Vukovar bio je, kako pišu tamošnji portali, 'čuveni tenk iz Vukovara', što im god ta gnusna tvrdnja značila.



No, tačno tim riječima srpski portal Telegraf opisao je zastavu. Očito se radi o jednom od stotina tenkova koje je JNA koristila u opsadi Vukovara.



Tokom opsade Vukovara poginulo je više hiljada ljudi, a grad je bio razrušen do neprepoznatljivosti, prenosi Avaz.



Euroliga već tradicionalno okreće glavu od odvratnih provokacija Zvezdinih Delija kojima nije strano veličanje četničkih popova i zločinaca. Srpski mediji pišu da zastavu s ćiriličnim natpisom Vukovar na trobojnici nose dečki iz Beograda, a ne kako su mnogi mislili navijači Zvezde iz Vukovara, kojih sigurno ima. I to nije sporno.



