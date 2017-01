Transfer Jusufa Nurkića iz Denver Nuggetsa sve je izvjesniji, a na listi zainteresovanih klubova našao se i Milwuakee Bucks.

Jusuf Nurkić / 24sata.info

Prema pisanjima američkih medija za bh. reprezentativca želju su pokazali Boston Celticsi i Charlotte Hornetsi. Međutim, utrci za Nurkića pridružili su se i Atlanta Hawksi, New York Knicksi i Milwuakee Bucksi.



Budući da Mirza Teletović već igra za Buckse, ukoliko doće do realizacije takvog transfera, može se desiti da igraju u NBA-u u istoj ekipi. U svakom slučaju, Bucksima bi dobro došao centar kakav je Jusuf Nurkić, a ovakav transfer bi mnogo značilo reprezentaciji BiH u košarci.



Dva igrača njihovog kalibra koji igraju zajedno u klubu i u reprezentaciji bili bi veliki vjetar u leđa u reprezentativnim utakmicama.



Prijelazni rok za NBA igrače traje do 23. februara, a do tada je sve moguće.





