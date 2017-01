Denver Nuggetsi su sinoć odmjerili snage sa Utah Jazzom te su pobijedili rezultatom 103:93.

Jusuf Nurkić / 24sata.info

Nakon prve četvrtine stvari nisu izgledale dobro po Denver, jer je bilo 22:18 za Utah, međutim, situacija se promijenila u drugom periodu igre kada su Nuggetsi postigli 33 poena, dok je Jazz stao na 17. Na poluvremenu je bilo 51:39 za Denver.



Treća četvrtina je tijesno pripala Nuggetsima koji su postigli 29 poena, jedan više od protivničke ekipe. Posljednju dionicu je dobio tim Utaha s ubačenih 26 poena, tri više od Denvera, no, to nije bilo ni blizu dovoljno da izbjegne poraz u sinoćnjem meču. Nuggetsi su pobijedili s deset poena razlike, bilo je 103:93.



Do pobjede ih je predvodio sjajni Nikola Jokić s 23 poena, dok je najbolji kod Utaha bio Derrick Favors sa 18 poena.



Nurkić je odigrao osam minuta za Denver te postigao dva poena i upisao dva skoka, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu.

(Klix.ba)