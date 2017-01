Trener Baskonie Sito Alonso kaže da očekuje izrazito težak meč protiv Crvene zvezde jer je protivnik ekipa koja je trenutno u najboljoj formi u Euroligi.

Sito Alonso

"Crvena zvezda trenutno igra najbolje u Euroligi, pobijedila je velike timove kao što su Maccabi, Žalgiris, Real i CSKA. To nije tim koji se samo takmiči, već bez dileme jedan od najboljih u Euroligi, posebno u aspektu dinamike i agresivnosti", rekao je Alonso na konferenciji za medije.



On smatra da je Zvezda pogodila sa posljednjim novajlijom Thompsonom i dodatno pojačala unutrašnju liniju, pored Milka Bjelice i Ognjena Kuzmića.



"Zvezda igra veoma jaku odbranu, jednu od najboljih koju sam ikada vidio. Savršeno znaju gdje stoje, lopta ide brzo i prave odlične rezultate ove sezone. Ipak, svjesni smo da možemo da pobijedimo bilo koga i moramo da pružimo veliki napor da bismo slavili".



On je kazao da je neizvjestan nastup Shengelie zbog povrede, pošto je propustio prethodna dva meča.



Utakmica 19. kola Eurolige između Baskonie i Crvene zvezde igra se u utorak od 21.30 u Vitoriji.







(24sata.info)