Glasovima navijača, medija i košarkaša u petak su izabrane petorke za NBA All Stars utakmicu koja se igra u februaru u New Orleansu.

Arhiv / 24sata.info

Prema glasovima 50 posto navijača, te po 25 posto medija i igrača, petorku Zapada čine Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Huston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) i Anthony Davis (New Orleans), dok su prvoj petorci Istoka Kyrie Irwing (Cleveland Cavaliers), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Chicago Bulls), LeBron James (Cleveland Cavaliers) i Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).



Zanimljivo je da u petorci Zapada nema igrača Oklahoma City Thundera Russella Westbrooka, iako je ove sezone do sada već upisao 20 triple-doubleova. On se u izboru najboljih bekova Zapada našao na trećem mjestu iza Curryja i Hardena.



Imena rezervnih igrača bit će objavljena sljedećeg četvrtka, a odabrat će ih najbolji treneri istočne i zapadne konferencije.



NBA All-Stars vikend održava se od 17. do 19. februara u New Orleans.

(FENA)