Denver Nuggetsi su sinoć savladali Los Angeles Lakerse rezultatom 127:121, a bh. košarkaš Jusuf Nurkić je za pobjednički tim postigao tri poena.

Nuggetsi su odlično odigrali prvu četvrtinu u kojoj su postigli 40 poena, dok su Lakersima dozvolili 26. Druga je pripala ekipi Los Angelesa koja je postigla 28 poena, više od Denvera. Ipak, zahvaljujući učinku u prvoj dionici, Nuggetsi su na poluvremenu imali prednost od 12 poena, vodili rezultatom 66:54.



Tokom treće dionice su Nuggetsi uspjeli postići 35 poena, pet više od protivnika, a u posljednjoj su bolji bili Lakersi s ubačenih 37 poena, 11 više od Nuggetsa, no, poraz nisu izbjegli. Denver je na kraju slavio sa šest poena razlike, bilo je 127:121.



Nuggetse je do pobjede predvodio Nikola Jokić s 29 poena, dok ežje 26 ubacio Will Barton. Nurkić je igrao osam minuta te je postigao tri poena uz tri skoka i jednu asistenciju.



Najbolji kod Lakersa bio je Louis Williams s 24 poena, a pratio ga je Nick Young s 22 poena.

