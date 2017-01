Damir Krupaljija, direktor Košarkaškog kluba Bosna Royal danas je potvrdio da je sinoć konačno uspješno završen slučaj Vučurović zbog kojeg je sarajevskom klubu prijetila suspenzija od strane Svjetske košarkaške federacije (FIBA).

Foto: AA

“Kompletan slučaj Vučurović je sinoć oko 17 sati u potpunosti završen i papirološki. Dogovor koji smo postigli sa Nikolom Vučurovićem prije nekih mjesec dana je ispoštovan do kraja i dobili smo njegovu notarski ovjerenu izjavu da povlači tužbu pred FIBA-inim tribunalom tako da više nemamo taj problem. Nadam se da će u narednih nekoliko dana sve suspenzije vezane za ovaj slučaj biti skinute, kako bi mogli nastaviti dalje“, rekao je Krupalija i dodao:



“Ovo je pozitivna stvar, ali nije kraj priče. Nažalost imamo još mnogo problema, riješili smo ovaj akutni pred FIBA-om, jer nam je prijetila zabrana takmičenja. Drugi slučajevi su pred opštinskim i kantonalnim sudovima i radimo na tome da sa svim tim ljudima obavimo razgovore kako bi ih upoznali s tim kakva je situacija, te da u nekom narednom periodu s njima pokušamo napraviti vansudske nagodbe. To bi nam osiguralo da možemo krenuti dalje do ostvarenja našeg glavnog cilja, a to je deblokada KK Bosna, kako bi se klub mogao takmičiti pod izvornim imenom i bez ikakvih prepreka za njegov razvoj. Dakle, ovo je pozitivna stvar, ali s tim ništa nije završeno, jer ćemo finansijski osjetiti udar.“



Krupalija je naglasio da je naredni prioritet rukovodstva kluba finansijska stabilizacija za ovu sezonu. S obzirom da je novac planiran za takmičarsku sezonu otišao na rješavanje slučaja Vučurović, sada će biti neophodno pokriti finansijske rupe koje su nastale u budžetu.



Dušan Gvozdić, trener košarkaša Bosne istakao je da njegov tim u subotu čeka jako težak ispit protiv Kaknja, koji je po njemu jako neugodan rival.



“Najviše problema nam stvara zdravstveni bilten koji je dosta loš, jer je i igrače i stručni štab zahvatio stomačni virus. Na treningu nas je jako malo, ali se nadamo da će nas sve to proći u narednih nekoliko dana. Velika je želja među igračima da se ta utakmica odigra i da pružimo što bolju partiju. U prvom delu sezone smo odigrali dobro, izuzev dva teška poraza, ali se nadam da više nećemo praviti takve greške. U pozitivnom smo ritmu, i ono što smo zacrtali na početku radimo i sada, a to je da odigramo što bolje. Gde će nas to odvesti videćemo“, kazao je Gvozdić.



Susret sa Kaknjom neće se igrati u dvorani “Mirza Delibašić“, kao što je planirano, jer zbog jako niskih temperatura nemoguće je osigurati normalne uslove za održavanje utakmice. Zato je susret prebačen u malu dvoranu i igraće se u subotu sa početkom u 18 sati. Iz Bosne su pozvali navijače da dođu i podrže ih, te im na taj način pomognu da spase klub. “Studenti“ su nakon deset odigranih utakmica Lige 10 BiH na vrhu tabele sa 18 bodova, dva više od Zrinjskog i Kaknja, koji imaju po utakmicu manje.





(AA)