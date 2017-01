Košarkaši Kaknja su u zaostaloj utakmici devetog kola Lige 10 prvenstva BiH večeras u Sarajevu pobijedili ekipu Sparsa sa 63:53 (18:23, 19:10, 14:5, 12:15).

Foto: FENA

Bio je to drugi od tri zaostala susreta Kaknja i druga pobjeda, nakon što je ekipa koju s klupe vodi Josip Pandža prije pet dana s pobijedila Bošnjak.



Kakanj je tako došao do sedme pobjede koja ga je vratila na diobu drugog mjesta na tabeli sa dva boda zaostatka ali i utakmicom manje od vodeće Bosne.



Ekipu Kaknja do pobjede su vodili Merdanović sa 14, Dželmo sa devet i Tomić s osam poena, dok su najefikasniji kod Sparsa bili Mičić s 12 te Jovanović i Duković sa po 11 poena.



Tabela Lige 10:



1. Bosna Royal Jelly 10 8 2 +90 18

2. Zrinjski 9 7 2 +71 16

3. Kakanj 9 7 2 +37 16

4. Sloboda 9 6 3 +21 15

5. Spars 10 5 5 +17 15

6. Mladost 10 4 6 -30 14

7. Široki 10 3 7 -10 13

8. Građanski 10 3 7 -70 13

9. Leotar 9 3 6 -2 12

10. Bošnjak 10 2 9 -124 11





(FENA)