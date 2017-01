Denver Nuggetsi su javno stavili Jusufa Nurkića na listu igrača kojih se žele riješiti, javlja ugledni američki ESPN.

Jusuf Nurkić / 24sata.info

Kako piše poznati novinar Mark Stein, Nuggetsi otvoreno nude reprezentativca Bosne i Hercegovine zajedno sa Danilom Gallinarijem, Kennethom Fariedom i Wilsonom Chandlerom.



Čelnici Denvera su svjesni da sa trenutnim igračkim kadrom ne mogu postići uspjeh, te su se odlučili graditi ekipu oko Nikole Jokića, Jamala Murrayja i Emmanuela Mudiayja.



Nuggetsi bi najviše željeli da Nurkića uz jednog od preostalog trojca pošalju Atlanta Hawksima za Paula Millsapa koji je također na izlaznim vratima s obzirom da će ovog ljeta biti slobodan igrač, a ne želi da produži ugovor.



"Ne želim to komentarisati. To nije u mojoj kontroli. Ako me pošalju u drugi klub to će biti za moje dobro. Moje je da igram košarku. Ako ne budem igrao ovdje, igrat ću negdje drugo. To je sve biznis. Tako su mi rekli prvog dana kad sam došao ovdje. Spreman ću biti za trade. Ako se ne desi, onda ću sa menadžerom vidjeti šta ću raditi", poručio je Nurkić koji je izabran 16. pickom na draftu 2014. godine.



Još jedan ugledni novinar ESPN-a Zach Lowe je saznao da su prije skoro godinu dana Nurkić i Faried trebali preći u Atlantu za Millsapa.



Nurkić ove sezone prosječno bilježi 9,3 poena, 6,3 skokova i 0,9 blokada za 20 minuta prosječno.

(Klix)