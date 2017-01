Bosanskohercegovački košarkaš Ismet Sejfić briljirao je u dresu mađarskog kluba Panthers iz Pečuha, koji je u meču godine sinoć na domaćem terenu poražen od lidera Albacomp, rezultatom 70:77.

Ismet Sejfić / 24sata.info

Bosanskohercegovački centar postigao je pola poena za svoju ekipu, ali to je bilo nedovoljno za pobjedu. Sejfić je postigao double double učinak - 35 poena, 12 skokova i dvije asistencije i bio je uvjerljivo najefikasniji i najbolji pojedinac derbija mađarskog prvenstva.



Ekipa iz Pečuha prvu četvrtinu riješila je u svoju korist rezultatom 22:19, a koju su do poluvremena povećali na 8 koševa razlike 45:37. Ipak, u nastavku meča gosti su uspjeli da okrenu rezultat u svoju korist i zabilježe veoma važnu pobjedu.



"Odigrao sam fantastičnu utakmicu o čemu najbolje govori statistika. Nažalost, ni to nije bilo dovoljno da obradujemo naše navijače i gosti su na kraju sa bodovima otišli kući. Ova utakmica pokazala je da moja forma ide uzlaznom putanjom, a sigurno je da ove moje igre neće proći nezapažene", kazao je Ismet Sejfić, prenosi Anadolu Agency (AA).



