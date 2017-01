Na NBA parketima sinoć je odigrano sedam utakmica, a najzanimljivije za nas jeste nastup našeg reprezentativnog centra u dresu Denvera Jusufa Nurkića.

Jusuf Nurkić / 24sata.info

Naime, Denver je sinoć poražen od Oklahome City Thundera rezultatom 121-106.



Iako je prvo poluvrijeme bilo izjednačeno, u drugom dijelu igre do izražaja je došao nevjerovatan individualni kvalitet Westbrooka koji je vodio svoj tim do nove pobjede u sezoni.



Westbrook je zabilježio novi triple double ubacivši 32 poena, a imao je 11 asistencija i 17 skokova. Kod Denvera najbolji je bio Chandler sa 24 ubačena koša.



Naš Jusuf Nurkić u igri je proveo nešto manje od 26 minuta i za to vrijeme ubilježio double double, ubacivši 11 poena i 10 skokova, a imao je i jednu blokadu.



Jusuf Nurkić - 11 poena, 10sk. protiv Thundera... by sharmanher



(Avaz)