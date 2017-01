Revanš sa kamatom! Nevjerovatna Crvena zvezda je u Kaunasu deklasirala Žalgiris - 77:61.

Od prvog do posljednjeg minuta su crveno-bijeli kontrolisali tempo i tako nastavili briljantan euroligaški niz.



Dakle, poslije Maccabija, Reala i CSKA je pao i Žalgiris i to na gostovanju.



Najefikasniji je bio Marko Simonović sa 16 poena, ali posebno treba istaći učinak Branka Lazića koji je bio nevjerovatan na obje strane terena - 15 poena, četiri ukradene lopte i tri skoka.



Maestralno je Zvezda odigrala prvu četvrtinu. Sjajna energija u odbrani, ukradene lopte, blokade, a sve to je nagrađeno poenima na drugoj strani terena. Kuzmić je pravio velike probleme u reketu, a Lazić sjajnom rolom u napadu pomogao crveno-bijelima da poslije prve dionice imaju čak 14 poena prednosti (7:21).



Pokušao je domaći tim u drugoj četvrtini da bude agresivniji i da smanji zaostatak, što su donekle i uradili serijom od 7:0 (14:26). Radonjić je vratio na parket Jovića i Jenkinsa, a nevjerovatna defanziva, trojke Simonovića i laki poeni u tranziciji su donijeli srpskom timu čak 25 poena prednosti na pauzi (22:47).



Kako je Žalgiris igrao najbolje govori to da su zvižducima ispraćeni u svlačionicu.



Pokušao je domaći tim poslije odmora da smanji prednost, ali je njihov nalet odbio Lazić trojkom i polaganjem poslije ukradene lopte, pa je srpski tim u posljednju četvrtinu ušao sa vodstvom od 22 poena (39:61).



Imala je Zvezda odgovor na svaki nalet rivala, to su u posljednjoj dionici bile trojke Simonovića i Jenkinsa koje su i zvanično stavile tačku na meč.



Do kraja je domaći tim samo uspio da smanji zaostatak i spriječi pravi debakl.





