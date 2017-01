Mlada bh. reprezentativka i članica tuzlanskog Jedinstva Melisa Brčaninović dobila je poziv za učešće na prestižnom NBA Global kampu "Basketball Without Borders".

Arhiv / 24sata.info

Kamp će ove godine biti održan od 17. do 19. februara u New Orleansu, a najbolje mlade košarkašice i košarkaši iz svih dijelova svijeta u ovom periodu radit će s najpoznatijim NBA stručnjacima, saopćeno je iz Košarkaškog saveza BiH.



Predviđena je i revijalna utakmica na kojoj će talentirani igrači iz Evrope, Azije, Amerike, Afrike i Australije demonstrirati svoje umijeće.



Posljednjeg dana boravka u New Orleansu, 19. februara, svi učesnici kampa prisustvovat će najvećem svjetskom košarkaškom spektaklu - NBA All star meču.



Basketball Without Borders je jedan od najpoznatijih kampova u zajedničkoj organizaciji FIBA-e i NBA, na kojem je Bosna i Hercegovina i prethodnih godina imala svoje predstavnike - Lazara Mutića, Njegoša Sikiraša, Amara Gegića...

(FENA)