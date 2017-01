Košarkaši Milwaukee Bucksa u gostima su pobijedili New York Knickse sa 105:104, u jednom od najuzbudljivijih mečeva sinoćnjeg programa NBA lige.

Mirza Teletović / 24sata.info

Bucksi su do 18. ovosezonske pobjede došli na krilima grčkog reprezentativca Giannisa Antetokounmpa koji je imao učinak od 27 poena, 13 skokova i četiri asistencije, a Jabari Parker je postigao 15 poena, uz četiri skoka i tri asistencije.



U timu Bucksa nastupio je i kapiten reprezentacije BiH Mirza Teletović, koji je za 20 minuta igre postigao 13 poena uz jedan skok.



Knicksima, koji nastupaju bez povrijeđenog startera Kristapsa Porzingisa, nije pomogao ni učinak Carmela Anthonija od 30 poena, 11 skokova i sedam asistencija.



Ekipa iz New Yorka sada je na omjeru od 16 pobjeda i 19 poraza i zauzima deseto mjesto u ističnoj konferenciji NBA lige, dok su Bucksi šesti u istoj konferenciji s omjerom 18:16.



Rezultati sinoćnjih susreta NBA lige:

Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 123:112

Orlando Magic - Atlanta Hawks 92:111

New York Knicks - Milwaukee Bucks 104:105

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 94:106

Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 115:106

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 125:117

Sacramento Kings - Miami Heat 102:107



(FENA)