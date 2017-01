Jedan od najzaslužnijih košarkaša za odlične nastupe Igokee u ABA ligi je američki plejmejker James Robinson.

James Robinson

Iako je ekipa iz Aleksandrovca mnogo promijenila i podmladila ekipu uoči nove sezone, to se ne primijeti ni u ABA ligi, pošto je zaostatak za Top 4 tima minimalan.



Mladi američki plejmejker James Robinson igra spektakularno, s obzirom na činjenicu da mu je ovo prva profesionalna sezona, te da je dosad nastupao samo za koledž klubove.



U prošloj utakmici Igokee Robinson je pogodio pet sekundi prije kraja za veliku pobjedu nad Olimpijom u Ljubljani rezultatom 81:80. Za "Mondo" je istakao da je prezadovoljan nakon što je pogodio za nove bodove.



„Sjajan je osjećaj postići pobjednički koš, ali zasluge idu cijelom timu, posebno jer smo se uspjeli vratiti iz velikog zaostatka. Znali smo da ćemo mrati da odigramo jako čvrsto u odbrani da bismo bili u poziciji da dobijemo meč i upravo to smo i uradili. Poslije utakmice bilo je veselo, posebno na putu kući, bili smo jako srećni jer smo do pobjede stigli zajedničkim trudom“, rekao je Robinson.



Amerikanac je ovim potezom ponovo izbio u prvi plan, poslije sjajnih partija na početku sezone i reklo bi se nešto lošijih posljednjih nekoliko utakmica.



„Da, na početku sezone sam više pogađao, imao sam bolje procente i statistiku. Ali u posljednje vrijeme neki drugi se istaknu, neko drugi odlučuje utakmicu, što mi nimalo ne smeta. Ja sam srećan kada pobijedimo, to je najvažnije. Nije mi bitno da li sam ja taj koji je dao najviše poena. Imamo još igrača koji mogu da pogode i odlučuju utakmice što je odlično“.



Plejmejker Igokee bio je potpuna nepoznanica za protivnike na startu sezone, dok sada rivali Igokee znatno veću pažnju poklanjaju mladom Amerikancu.



„Možda je i to uticalo na moj učinak. Ali neka sada drugi momci pogađaju umjesto mene, ja ću biti srećan“, uvjerava Robinson.



"Nisam mnogo znao o košarci ovdje. Kada sam potpisao ugovor malo sam istraživao, guglao, htio sam da saznam kakva je liga, kakav je kvalitet i izgledalo je vrlo privlačno. Svi timovi su dobri, vidio sam da su utakmice neizvjesne, da je publika dobra i evo uživam u svemu tome. Prije nego što sam došao ovdje nisam znao ništa o Igokei, bilo je to iznenađenje, ali srećan sam što smo uspjeli da se dogovorimo i što igram ovdje“, rekao je američki košarkaš između ostalog za Mondo.







(24sata.info)