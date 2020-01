Na Anfieldu je danas odigran najveći engleski derbi, a Liverpool je sa 2:0 uspio da nadigra znatno oslabljeni Manchester United, te tako dođe do 13. vezane pobjede u Premier ligi Engleske.

Foto: Agencije

Bolje su Redsi ušli u ovaj meč i od početka su pokazivali kako su kvalitetnija ekipa od svog današnjeg protivnika, a na gol se čekalo do 14. minute.



Tada je korner s desne strane izveo Trent Alexander-Arnold, a odbrambeni fudbaleri Uniteda su bili neoprezni, te je Virgil Van Dijk sjajno skočio i glavom loptu poslao u mrežu za 1:0.



Nekoliko minuta poslije Roberto Firmino je postigao prelijep gol, ali je on poništen zbog prekršaja nad Davidom de Geom.



U prvom poluvremenu nismo vidjeli ništa od Đavola, koji su se u nastavku malo probudili, ali su Redsi i dalje bili dominantni. Redale su se prilike pred golom gostiju, ali je De Gea sjajno zaustavio nekoliko šuteva.



Kada se činilo da će završiti minimalnim trijumfom Redsa od 1:0, sijevnula je kontra u 93. minuti. United je pokušavao stići do boda, te je tako ostavio mnogo prostora Mohamedu Salahu. Njega je tada fenomenalnom dugom loptom pronašao Alisson, a Egipćanin je pogodio za 2:0.



Liverpool je tako nastavio neumoljivo gaziti ka šampionskoj titulu, pošto je sada već na +16 u odnosu na Manchester City, a tek su prošla 23. kola…



Manchester United je petoplasirani sa 34 boda.



Dakle, bila je ovo 13. vezana pobjeda za Liverpool, a tim Jurgena Kloppa je posljednji put bez pobjede u Premiershipu ostao upravo u derbiju s Unitedom. Bilo je to 20. oktobra, a meč je završen bez golova.



(SCsport)