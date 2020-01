Tri utakmice italijanske Serije A odigrane su ovog popodneva u terminu od 15 sati, sve tri su bile neizvjesne do posljednjih minuta.

Foto: Agencije

Najveće iznenađenje priredila je ekipa Leccea, koja je pružila sjajan otpor Interu na svom terenu i na kraju uspjela osvojiti veliki bod, prekinuti seriju poraza i Nerroazzurima napraviti neočekivane probleme u trci za titulu sa Juventusom.



Dugo Inter nije uspijevao pronaći put do mreže, sve do 72. minute, kada je poslije centaršuta Biraghija sa lijeve strane, Alessandro Bastoni udarcem glavom pogodio mrežu za 0:1. Sve se dogodilo samo četiri minuta nakon što je prethodno Bastoni zamijenio iskusnog Godina.



Djelovalo je da će ovaj primljeni gol ”slomiti” domaćine, ali umjesto toga, samo pet minuta kasnije uslijedio je odgovor Leccea. Akcija po lijevoj strani, Majer centrira na liniju peterca, gdje je Mancosu brži od Bastonija i Handanović je nemoćan – 1:1!



Mogli su domaći i do preokreta pet minuta kasnije, kada je Falco odlično izveo slobodan udarac, a lopta se od stative odbila u gol-aut.



Golove sa susreta Lecce – Inter pogledajte OVDJE.



Za to vrijeme Bologna je remizirala sa Veronom istim rezultatom, 1:1.



Utakmica je počela onako kako su domaći priželjkivali, Bani je u 20. minutu doveo Bolognu u vodstvo, ali u drugom poluvremenu počinju problemi za domaće.



Upravo je Bani isključen zbog drugog žutog kartona u 66. minutu, a prednost igraa više na terenu Verona je iskoristila petnaest minuta kasnije preko Borinija – 1:1.



Pobjednika ni u duelu Brescije i Cagliarija. Torregrossa je postigao oba gola za domaće, Joao Pedro na drugoj strani oba gola za Kaljari.



Uz njihove golove, meč je obilježilo i isključenje Marija Balotellija u 81. minutu meča, zbog nesmotrenog starta na sredini terena. Dobio je direktan crveni karton.



(SCsport)