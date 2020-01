Real Madrid svladao je Sevillu rezultatom 2:1 u 20. kolu La Lige, a neočekivani junak domaćina bio je Brazilac Casemiro koji je postigao oba gola za Madriđane.

Nažalost za Casemira, nakon utakmice će se više pričati o čudnim odlukama sudaca kod oba pogotka Luuka De Jonga, od kojih je jedan neopravdano poništen, dok je drugi neopravdano priznat.



Za neke možda i najgori primjer promjene odluke suca na terenu nakon gledanja VAR-a u španskom prvenstvu vidjeli smo kod prvog pogotka Nizozemca u 29. minuti koji je dvije minute kasnije poništen.



Iz VAR sobe su sucu Martínezu Munueri sugerirali da pogleda situaciju zbog koje je De Jong ostao sam u 16-ercu i neometano zabio. Naime, Militao je pratio Nizozemca i naletio na Nemanju Gudelja te pao kao pokošen. Sudac je to procijenio kao prekršaj Gudelja iako je igrač Seville stajao na mjestu.



Očito je sudac to označio kao blok, ali se s time ne slaže sudački ekspert madridske Marce, bivši sudac Andujar Oliver.



''Mislim da nema prekršaja Gudelja. Igrač Seville je stajao mirno i to nije blokiranje. Stoper Reala se zabio u njega. Ali znao sam da će poništiti gol čim je sudac krenuo gledati ponovljenu snimku'', rekao je sudijski stručnjak Marce.



Ali Eduardo Iturralde González, koji komentariše suđenje na Asu, tvrdi kako je sudac ispravno poništio gol: ''Igrač Seville je napravio mali pomak prema igraču Reala i to nije dopušteno'', rekao je Gonzalez i dodao da bi suci morali onda suditi sve takve prekršaje kada su već ovaj išli provjeravati putem VAR-a.



Ipak, dojam je kako ovdje nije bilo prekršaja te je sudac drastično oštetio goste kod rezultata 0:0. No kompenzacija je stigla u drugom dijelu utakmice. Opet je De Jong zabio i opet su iz VAR sobe pozvali suca da pogleda snimku. Ovaj put je odlučio priznati gol iako je Munir prilikom asistiranja igrao rukom.



Ta je ruka bila na podu i da je Munir to napravio u fazi odbrane ona ne bi trebala biti svirana, no prema pravilima, svako korištenje ruke u napadačkoj akciji nije dopušteno.







