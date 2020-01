Nogometaši Lazija slavili su danas na domaćem terenu protiv Sampdorije s ubjedljivih 5:1 u 20. kolu italijanske Serije A i upisali 11. uzastopnu pobjedu u najjačem nogometnom takmičenju na Apeninima.

Foto: Twitter

Lazio je do vodstva došao u sedmoj minuti susreta. Udarac Cire Immobilea odbranio je golman gostiju, a onda je odbijenu loptu u mrežu Sampdorije poslao Felipe Caicedo.



Do dva gola prednosti Nebeskoplavi su stigli u 17. minuti susreta. Nicola Murru igrao je rukom u svom šesnaestercu, a precizan s bijele tačke bio je Immobile.



Isti igrač u 20. minuti utakmice donio je dva gola prednosti Laziju. Francesco Acerbi je asistirao, a Immobile postigao svoj drugi pogodak na utakmici. Nakon devet minuta igre u nastavku susreta bilo je 4:0.



Odlično je Bastos prevario svoje čuvare i pogodio mrežu Emila Audera. Svoj treći pogodak na utakmici Immobille je postigao u 65. minuti susreta. Opet je bio precizan s bijele tačke.



Sampdorija je smanjila rezultat u 71. minuti susreta, a strijelac je bio Karol Linetty. Dvije minute kasnije ekipa iz Genove ostala je sa deset igrača nakon što je Julian Chabot dobio crveni karton. Ostalo je do kraja susreta 5:1 za Lazio, prenosi Klix.ba.





(24sata.info)