Bosanskohercegovački golman Asmir Begović od jučer je i zvanično novi golman Milana.

Foto: 24sata.info

Dan nakon potpisa govorio je za klupsku stranicu te se tom prilikom dotakao brojnih tema. Donnarumma, Krunić, Ibrahimović... samo su neke od njih.



Na pitanje koje su njegove prednosti, Begović je odgovorio da su to iskustvo, čvrstina i pouzdanost.



"Dobar sam golman", ukratko se opisao Begović.



Zašto je izabrao Milan?



"Izabrao sma Milan zato što je to veliki izazov za mene. To je jedan od najvećih klubova na svijetu sa fantastčnom historijom i nevjerovatnim navijačima. Ovdje naravno postoji mogo pritiska, ali radi se o klubu sa velikim ambicijama. Želio sam doći ovdje".



"Mnogo je legendi Milana koje me inspirišu. Dida, Abbiati, Amelia, koje pratim mnogo godina... A tu su i neki nevjerovatni igrači: Maldini, Shevchenko, Pirlo i mnogi drugi šampioni".



Naš golman kaže kako će se boriti za mjesto prvog golmana.



"Donnarumma je najbolji mladi golman na svijetu. Spreman sam mu pomoći i takmičiti se s njim. Čast mi je zauzeti mjesto umjesto Reine, a natjerat ću Donnarummu da bude to bolji, baš kao i ja jer to može pomoći ekipi". poručio je Begović.



Begović je potom govorio o saigračima Zlatanu Ibrahimoviću i Radetu Kruniću.



"Meni mnogo znači što ću igrati sa Ibrahimovićem, nevjerovatan je igrač, nevjerovatna osoba i pravi lider. Može napraviti veliku razliku, želim učiti od njega i shvatiti kako on to sve radi. Nadam se da ću napredovati radeći s njim."



"Razgovarao sam sa Krunićem kada je potpisao za Milan, pitao sam ga kakav je osjećaj. On mi je rekao da je ovaj klub fantastičan. Za mene to nije bilo iznenađenje. On je sjajan igrač i fantastična osoba. Radujem se što ćemo trenirati skupa.", kazao je na kraju naš proslavljeni golman.



Šta je još Begović govorio za zvaničnu klupsku stranicu možete pogledati u videu.







(24sata.info)