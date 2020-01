Nogometaši Real Madrida izborili su plasman u finale španjolskog Superkupa nakon što su u prvom polufinalnom susretu u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Valenciju sa 3-1, a među strijelce se upisao i Luka Modrić.

"Kraljevski klub" je gotovo rutinski stigao do pobjede protiv 'Šišmiša' kojima je to bio prvi poraz u zadnjih osam susreta u svim natjecanjima.

Golove za Real zabili su Toni Kroos (15), Isco (39) i Luka Modrić (65), dok je za Valenciju zabio Dani Parejo iz kaznenog udarca u drugoj minuti sudačke nadoknade.

U drugom polufinalnom susretu u četvrtak se sastaju Barcelona i Atletico Madrid, a finale je 12. siječnja.

"Kraljevski klub" je poveo u 15. minuti nevjerojatnim golom Tonija Kroosa iz kornera. Njemački veznjak je iskoristio nepažnju vratara Jamumea Domenecha i na brzinu izveo korner pogodivši vrata 'šišmiša'.

Na 2-0 povisio je Isco u 39. minuti iz akcije u kojoj je sudjelovao i Luka Modrić. Federico Valverde je ušao u kazneni prostor i povratnom loptom uposlio Modrića koji je odmah pucao. Njegov je udarac završio u bloku, a Isco je odbijanac pospremio u gol.

Odličnu igru Modrić je okrunio pogotkom za 3-0 u 65. minuti. Isco je ukrao loptu produživši do Jovića koji je uposlio kapetana 'vatrenih'. Modrić je ušao u kazneni prostor i između dva suparnička igrača vanjskom felšom fantastično pogodio za 3-0. Bio je to njegov peti pogodak ove sezone, a igrao je do 77. minute kada ga je zamijenio James Rodriguez.

U posljednjim trenucima susreta Parejo je iz kaznenog udarca ublažio poraz Valencije

Zanimljivo, nogometaši Barcelone su u srijedu zakasnili na trening skoro sat vremena jer ih je vozač autobusa odveo na krivi stadion. Umjesto u trening kamp Al-Ittihada, momčad Barcelone je stigla na stadion King Abdullah Sports City na kojem se igraju utakmice. Tereni su udaljeni više od 30 kilometara, pa katalonski velikan zakasnio na trening.

Prema pisanju španjolskih medija Real Madrid i Barcelona će za nastup zaraditi po 6,5 milijuna eura, dok će Valencija i Atletico dobiti po 2,5 milijuna eura. Pobjednik Superkupa zaradit će dodatnih 3,8 milijuna eura, drugoplasirani će dobiti 2,8 milijuna eura, a poraženi polufinalisti zaraditi će po 800.000 eura.

Španjolski Superkup igrao se od 1982. godine uvijek u Španjolskoj između osvajača prvenstva i osvajača kupa, a igrale su se dvije utakmice. U kolovozu 2018. godine Barcelona i Sevilla odigrale su jednu utakmicu u gradu Tanger u Maroku. Tada je prvi put u jednoj službenoj utakmici u Španjolskoj korišten VAR.

Ovo će biti druga sezona zaredom da se Superkup igra izvan Španjolske, a broj sudionika je povećan s dvije na četiri momčadi. Za domaćinstvo Superkupa konkurirao je i Katar, no na kraju će Saudijska Arabija ugostiti četiri Superkupa u nizu, od 2020. do 2023. godine.

Barcelona je najviše puta osvojila Superkup, 13 puta. Real Madrid ima 10 titula, Atletico dvije, a Valencia jednu.

REZULTATI:

Real Madrid - Valencia 3-1 (Kroos 15, Isco 39, MODRIĆ 65 / Parejo 90+2-11m)

( Hina)