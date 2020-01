Fudbaler atinskog AEK-a, Ognjen Vranješ, otkrio je da se u ovom trenutku ne bi vratio u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, no da ne zna šta budućnost donosi.

Foto: 24sata.info

Vranješ je, podsjetimo, suspendovan od strane Nogometnog saveza BiH nakon nedoličnog ponašanja izvan terena, a u posljednje vrijeme sve više se govori o njegovom povratku među Zmajeve u duelu doigravanja Lige nacija za odlazak na Evropsko prvenstvo.

“Imam veliki broj prijatelja u sva tri naroda i dobijam od njih svakodnevno poruke podrške jer sam prolazio kroz jedan težak period u karijeri i životu. Preživjelo se. Ako me pitate za reprezentaciju BiH i povratak u nju, moj odgovor je – ne znam! Situacija nije baš jednostavna, slažete li se sa mnom?”, rekao je Vranješ za Sport žurnal.

Potvrdio je da je o tome razgovarao sa selektorom BiH Dušanom Bajevićem.

“Jesam, i to nije tajna. Gospodin Bajević je korektan čovjek i trener, često se vidimo u Atini. Razgovaramo o svemu. Pričali smo otvoreno. Ja ne bih da iznosim detalje u javnost, ako selektor Bajević ima tu potrebu onda pitajte njega. Kao što sam rekao sve je, mnogo, mnogo komplikovano”.

Na pitanje, pod kojim uslovima bi se vratio među “zmajeve”, Vranješ je odgovorio:

“Što se tiče selektora Bajevića s njim bih se lako dogovorio oko svega, već sam rekao da je izuzetno korektan i profesionalan, pokazao je to u razgovorima koje smo vodili. Čini mi se da je i on svjestan situacije u koju se došlo ne mojom, ali ni njegovom krivicom”.

“I gospodinu Bajeviću sam rekao da je mene eliminisao Fudbalski savez BiH, na neki čudan, pomalo i ružan način. Izdali su i saopštenje za javnost o mom imenu i prezimenu, nastupu za reprezentaciju, moj status… Jedini sam reprezentativac o kojem su se tako izjasnili, na zvaničnoj internet stranici Saveza”.

Na pitanje, da li je ljut na čelnike NSBiH, nije odgovorio konkretno.

“Ne zanima me to ko je glavni u NSBiH i ko ga vodi, to je uradio Savez, izdao saopštenje. Dakle, institucija me je precrtala”.

Na kraju Vranješ je dodao da više ne zna kako će se situacija razriješiti.

“Pa iskreno, nemam pojma. Imate li Vi možda neki prijedlog?”

Složio se da Fudbalski savez BiH treba da se javno izvini.

“Slažem se. To svakako trebaju da urade oni koji su napisali saopštenje protiv mene, ali…”.

Na pitanje, da li to znači da ni tada nije sigurno da će zaigrati, odgovorio je:

“To ste vi rekli. Oni trebaju da urade prvi korak. Ljudi iz Saveza. Što se mene tiče uvijek sam tu za razgovore, akcije, dogovore, na usluzi… Ako trebam, i kome trebam, zna gdje može da me nađe. Nije važno mjesto, već ono što se dogovori. Najviše mrzim neistine, a u prošlosti ih je bilo jako puno. Pogotovo oko mog imena. To sam direktno rekao i bivšem selektoru Robertu Prosinečkom”.

Znači, Ognjen Vranješ bi ponovo zaigrao za reprezentaciju BiH?

“Ovog trenutka ne! Ali ko zna šta može da se dogodi do marta. Odluke donosim isključivo ja i od trenutka do trenutka, kako složim stvari u svojoj percepciji”, ostao je pomalo zagonetan na kraju Ognjen Vranješ.

Da li postoji neko ko bi mogao da izvrši uticaj da se “predomislite”?

“Ja se ne predomišljam, nikada ni za čim žalio nisam. Iskren da budem ne postoji niko na svijetu ko može da mi kaže Ognjene ovako ćeš i ovako. Na mene niko nema uticaj. Odluke isključivo donosim ja. Ako su pogrešne ispaštam, ako su dobre uživam”.

