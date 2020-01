Josep "Pep" Guardiola odbacio je mogućnost da ikada preuzme Manchester United, čak i kada bi to bila jedina ponuda na stolu.

Josep "Pep" Guardiola / 24sata.info

Španac je bio jedan od kandidata za preuzimanje klupe Uniteda 2012. godine nakon što se s te funkcije povukao legendarni Sir Alex Ferguson, ali već tada je obavio pregovore s njemačkim Bayernom, dok je Fergusona 2013. zamijenio David Moyes.



Guardiola je došao u Premier ligu 2016. kada je preuzeo Unitedovog gradskog rivala Manchester City. S "Građanima" ima važeći ugovor do 2021. godine, prenosi ESPN.



- Nakon Cityja nikada ne bih preuzeo United. Radije bih otišao u penziju nego to učinio. To je isto kao što ne bih nikada vodio Real Madrid. Ako ne dobijem nikakvu ponudu, bit ću na Maldivima - rekao je Guardiola.



Od dolaska u Englesku Guardiola ima pozitivan učinak u mečevima protiv gradskog rivala. U osam derbija upisao je četiri pobjede i jedan remi, a tri puta je poražen.



(FENA)