Tri meča 18. kola italijanske Serije A odigrana su u terminu od 15 sati, a vrlo ubjedljive pobjede ostvarili su Juventus i Atalanta.

Juventus je opravdao očekivanja protiv Cagliarija i upisao trijumf rezultatom 4:0. No, to nije bilo moguće prognozirati nakon prvog poluvremena koje je završeno bez golova.



Ipak, u nastavku Stara dama prebacuje u ‘brzinu više’ i dolazi do veoma ubjedljive pobjede. Hat-trick je upisao Cristiano Ronaldo, dok je jedan gol dodao i Gonzalo Higuain za visok trijumf lidera Serije A.



Bosanskohercegovački reprezentativac Miralem Pjanić odigrao je svih 90 minuta u pobjedničkom sastavu.



Vrlo emotivne scene zabilježene su na San Siru gdje je nakon sedam godina zaigrao Zlatan Ibrahimović. Legendarni napadač se vratio u Milan i odigrao 35 minuta u remiju sa Sampdorijom rezultatom 0:0.



Ibrahimović je čak imao i dvije prilike da postigne gol, oba puta glavom, no odbrana i golman Audero dobro su reagovali.



Sa njim na terenu bio je i bh. reprezentativac Rade Krunić koji je meč započeo od prve minute. Iako je bio prilično zapažen, Krunić je zamijenjen u finišu susreta.



Najubjedljivija danas bila je Atalanta koja je rezultatom 5:0 slavila protiv Parme.



Dva gola u ovom meču postigao je Josip Iličić, dok su po jedan dodali Papu Gomez, Robin Gosens i Remo Freuler.



Serija A, 18. kolo:



Milan – Sampdoria 0:0

Atalanta – Parma 5:0

Juventus – Cagliari 4:0



Ranije danas:



Bologna – Fiorentina 1:1





