Zlatan Ibrahimović danas je i zvanično predstavljen javnosti kao novi fudbaler slavnog Milana, koji se nalazi u velikoj krizi ove sezone. Tom prilikom Ibrahimović je istakao da je u 38. godini imao više ponuda, nego u 28.

Zlatan Ibrahimović / 24sata.info

Legendarni švedski napadač je istakao da je fizički spreman i da se nada da će odmah početi da igra.



- Nakon moje posljednje utakmice za LA Galaxy, pozvao me Paolo Maldini. Razgovarali smo o tome kako se osjećam, kao i o nekim drugim stvarima. U 38. godini sam imao više ponuda nego u 28. Tražio sam adrenalin u sebi, kako bih izvukao maksimum. Mnogo sam razgovarao sam Zvonimirom Bobanom, zatim je prošlo mjesec dana i bilo je mnogo poziva nakon utakmice sa Atalantom - rekao je Ibra i dodao:



- To nije bila teška odluka. Kada sam odlazio 2012. godine to nije bila moja odluka. Situacija je bila takva i nisam mogao ništa uraditi. Milan mi je vratio sreću što igram fudbal nakon Barcelone. Dolazim ovdje da poboljšam situaciju. Upoznao sam se sa timom iz vana. Moramo razmišljati od utakmice do utakmice i tim će imati kvalitet.



Tokom predstavljanja Ibrahimović je sa italijanskim novinarima razgovarao i o drugim fudbalskim temama, ne samo o Milanu.



- Lijepo je što je Cristiano Ronaldo u Italiji, to je važno sa Seriju A. Što se tiče Dejana Kuluševskog u Juventusu to je dobro da švedski fudbaleri igraju za sjajne timove, trenutno ih premalo to radi. Kada živite u Americi teško je pratiti evropske lige. Čuo sam pozitivne stvari o Kuluševskom i drago mi je zbog njega. Zna šta mora učiniti da dođe do vrha - rekao je Ibrahimović.



Iako je u poznim godinama sjajni Šveđanin se nada da će na kraju sezone produžiti ugovor sa Milanom za godinu dana.



- Ako budem doprinio timu za prvih šest mjeseci, onda ću ostati i nakon toga. Ne želim ostati ovdje samo zato što sam Ibrahimović. Ono što sam radio u prošlost se ne računa. Toliko toga moram sebi dokazati. Imam izazov sa samim sobom, želim da pravim razliku i mora imati pravu želju i mentalitet - istakao je Ibrahimović.



Šveđanin je tokom bogate karijere igrao za Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United i LA Galaxy. U dresu reprezentacije Švedske odigrao je 116 utakmica i postigao 62 gola.





(AA)