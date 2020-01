Možete pretpostaviti ko se vratio. Uzeli smo tri boda. Jak start u 2020. godini – objavio je Sead Kolašinac na Twitteru nakon što je Arsenal sinoć savladao Manchester United sa 2:0.

Foto: 24sata.info

Bh. reprezentativac odigrao je odličnu utakmicu, a zamijenjen je u drugom poluvremenu. Stekao se utisak da je osjetio bol u nozi, ali, prema prvim informacijama iz Engleske, ne radi se o težoj povredi. Onim što je prikazao, kako prenosi Avaz, očigledno je zadovoljan i trener kluba iz Londona Mikel Arteta.



“Zahvalio sam Kolašincu zbog mnogo toga što je uradio. On nije bio spreman potpuno, trebao je igrati tek protiv Leedsa ili nakon te utakmice, ali prišao mi je i rekao: ‘Ako želite da igram, igrat ću’. To je pristup kakav želimo od igrača i on je na kraju nagrađen. Pružio je odličnu partiju”, rekao je Arteta.



Inače, i navijači sipaju pohvale na račun bh. reprezentativca, posebno nakon saznanja da se sam ponudio da igra.





(SCsport)